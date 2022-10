La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha iniziato a lanciare su scala globale Profile transfer, cioè Trasferisci profilo.

Si tratta di una funzionalità che stava testando da tempo e che consente appunto agli utenti di trasferire il loro profilo a un nuovo account. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Netflix: converrebbe trasferire subito il proprio profilo

La ragione che spinge la piattaforma a fare tutto ciò è ovviamente quella di combattere sull’ampia platea di chi condivide illegalmente gli estremi di accesso per fruire dei contenuti dividendo il costo dell’abbonamento, o regalandoselo. Secondo le condizioni di Netflix un unico abbonamento si può usare e condividere nello stesso nucleo famigliare.

Al di fuori del nucleo famigliare non è possibile condividerlo anche se tecnicamente, almeno finora, nulla ha impedito di farlo. E anzi sono nate alcune piattaforme che favoriscono e incentivano questo meccanismo anche con sconosciuti. Ben presto arriverà una stretta più severa che mai, che prenderà in considerazione anche gli indirizzi IP da cui ci si collega, e l’opzione in questione va inquadrata anche da questo punto di vista.

La nuova funzione della piattaforma aiuta insomma gli utenti a “traslocare” su un abbonamento nuovo di zecca. Il Trasferimento del profilo sarà notificato progressivamente via e-mail ai titolari degli abbonamenti. Sarà un’operazione abbastanza semplice: basterà selezionare l’opzione dal menu che appare passando o cliccando sull’icona del proprio profilo presente sulla home page e indicare i nuovi estremi, cioè la nuova e-mail e la nuova password.