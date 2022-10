Le cuffie HoloLens sviluppate per l’esercito degli Stati Uniti da Microsoft sono difettose: un report ha dichiarato che provocano nausea ai soldati, oltre a emettere una luce che rivela le loro posizioni durante il combattimento.

A Microsoft è stato consegnato un contratto decennale di 34,7 miliardi di dollari per lo sviluppo dei dispositivi, che sono progettati per offrire ai soldati da combattimento “un display head-up” proprio come in una cabina di pilotaggio.

Il sistema serve inoltre per offrire ai soldati “una maggiore consapevolezza della situazione“, ma purtroppo sta portando i risultati opposti.

Secondo i rapporti pubblicati dall’esercito degli Stati Uniti, l’HoloLens ha fatto sì che oltre l’80% dei soldati che hanno testato il dispositivo AR hanno accusato una “sensazione di nausea, mal di testa o affaticamento degli occhi” fino a tre ore dopo l’uso.

Hanno anche provocato “menomazioni fisiche che influiscono sulla missione“, che non sono l’ideale in situazioni di combattimento mortali.

Dispositivi fallati

L’HoloLens emette anche una luce fastidiosa che può far rivelare la posizione di un soldato: “I dispositivi ci avrebbero fatto uccidere“, ha riferito un soldato sul campo che ha testato il dispositivo.

Il Dipartimento della Difesa ha sospeso il suo ordine iniziale di 5.000 headset in modo che Microsoft possa “correggere questi errori“. La società è incaricata di fornire 120.000 dispositivi in dieci anni.

“Il sistema sta dando troppi problemi“, ha concluso Nickolas Guertin, direttore dei test per il Dipartimento della Difesa.

“La nostra stretta collaborazione con l’esercito ci ha consentito di costruire e modificare rapidamente il dispositivo per sviluppare una piattaforma che fornirà maggiore sicurezza ed efficacia ai soldati”, ha affermato Microsoft in una nota. “Stiamo andando avanti con la produzione e la consegna del set iniziale”.