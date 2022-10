Google ha appena rilasciato Android 13, l’ultimo aggiornamento per telefoni e tablet. È già disponibile sui telefoni Google Pixel, ma arriverà anche su alcuni dispositivi Samsung come One UI 5.

Samsung sta già testando la sua versione dell’aggiornamento Android 13, chiamata One UI 5.0, in una beta pubblica. Inoltre sta aggiungendo nuovi widget sulla schermata iniziale, più opzioni per i temi colore, sfondi opzionali per ogni contatto, promemoria migliorati, una barra spaziatrice personalizzabile nella tastiera Samsung, aggiornamenti per Samsung DeX, e altro ancora.

Samsung non ha confermato quando rilascerà la sua versione completa, al di là della promessa di Google che inizierà prima della fine del 2022. Tuttavia, possiamo fare un’ipotesi plausibile basata sugli ultimi anni.

Previsioni per la data di rilascio ufficiale

Google ha rilasciato Android 12 il 4 ottobre 2021 e Samsung ha iniziato a distribuire lo stesso aggiornamento (One UI 4) sui suoi telefoni a fine novembre. Tuttavia, sono stati scoperti alcuni bug, quindi l’aggiornamento è stato sospeso fino alla fine di dicembre. L’anno prima, Google ha rilasciato Android 12 a settembre e Samsung ha iniziato a implementarlo tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio.

Dato che l’aggiornamento di Android 11 ha impiegato circa quattro mesi per iniziare ad apparire sui dispositivi di punta di Samsung e circa tre mesi per Android 12, sembra probabile un lancio a ottobre o novembre nel 2022.

Come la maggior parte dei produttori di dispositivi Android, Samsung aggiorna prima i suoi telefoni e tablet di punta: le serie Galaxy S e Galaxy Tab S. I dispositivi più economici hanno una priorità inferiore per gli aggiornamenti principali, così come le serie ammiraglie più vecchie. Ad esempio, il Galaxy S21 ha ricevuto Android 12 a partire da dicembre 2021, ma i precedenti Galaxy Tab S6 e S6 Lite non l’hanno ricevuto fino a marzo 2022.