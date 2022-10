Il colosso Honor ha recentemente lanciato sul mercato il nuovo tablet Pad 8, che avevamo precedentemente intravisto allo scorso IFA di Berlino e annunciato in India ormai un mese fa.

Il tablet il questione è caratterizzato sicuramente da un grande schermo, ma anche da altre caratteristiche, che lo rendono molto interessante. Andiamo a scoprirle tutte.

Honor Pad 8: ecco le sue caratteristiche

Come anticipato poco fa, monta uno schermo 2K da 12 pollici, un leggero corpo in lega di alluminio e ben otto altoparlanti integrati, il nuovo dispositivo cinese promette di essere il vostro fedele compagno per guardare le migliori serie TV o lavorare in mobilità senza doversi portare dietro un computer. Il processore è un Octa Core Snapdragon 680 6nm con Adreno 610 e 4/6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna.

Sul retro troviamo una fotocamera principale da 5 megapixel, uguale all’anteriore. Il sistema operativo pre installato è Android 12 con la personalizzazione Magic UI 6.1. Dal lato connettività troviamo Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS, USB di tipo C ed infine monta una batteria da 7.250 mAh con ricarica rapida da 22.5 W.

La resa sonora è garantita da otto altoparlanti a Grande Cavità posizionati simmetricamente su entrambi i lati, per offrire agli utenti effetti sonori più potenti e bilanciati. Honor Pad 8 è disponibile in quantità limitate da ieri nel classico colore Blue Hour al prezzo di 349,90 euro presso il sito ufficiale Honor. Come da consuetudine Honor, potete abbinare l’acquisto con accessori a prezzi scontati.