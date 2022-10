Le offerte al 50% di Euronics sono davvero da non credere, i prezzi del volantino sono pronti per fare la differenza, e riescono ad invogliare un numero sempre più grande di consumatori all’acquisto di prodotti di ottimo livello generale.

La spesa da Euronics è ridotta ai minimi termini su tantissimi prodotti, i prezzi sono bassi e la possibilità di acquisto pare essere legata esclusivamente a specifici punti vendita in Italia, dove i prezzi sono sempre più ridotti rispetto al listino originario. Gli utenti che ne vogliono approfittare non devono fare altro che recarsi personalmente, ed il gioco è pressoché fatto.

Sul nostro canale Telegram ufficiale potete trovare codici sconto Amazon gratis e tantissime offerte molto speciali, ecco il link.

Euronics: offerte da non credere, i prezzi sono shock

Con Euronics è facile pensare di risparmiare sui vari acquisti effettuati, anche nel momento in cui si volessero mettere le mani su smartphone di livello particolarmente elevato. Per bilanciare le offerte delle dirette concorrenti, il socio Euronics Nova ha deciso di lanciare la campagna promozionale NO IVA, una soluzione assolutamente invitante che spinge il cliente all’acquisto, mettendo dall’altra parte una riduzione fissa e prestabilita.

Il concetto è lo stesso che stiamo vedendo nel medesimo periodo da MediaWorld, ed abbiamo apprezzato in passato da Trony, ovvero poter acquistare praticamente ciò che si vuole, ed in cambio ricevere uno sconto fisso del 18,03%, applicato sul valore finale di listino o dello scontrino. Al momento la corrente campagna promozionale è disponibile solo ed esclusivamente presso i punti vendita Euronics Nova.