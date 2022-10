Esselunga raccoglie le ottime offerte del proprio volantino, mettendo a disposizione degli utenti un rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente su cui poter fare affidamento, nell’ottica di riuscire a spendere poco o niente, e godere ugualmente di prezzi di altissima qualità generale.

Il volantino è sicuramente il migliore in circolazione, sia per la qualità degli sconti applicati, che proprio per la qualità generale dei prodotti che l’azienda ha deciso di scontare nel periodo corrente. I prezzi sono bassissimi, e possono invogliare un numero sempre più grande di utenti all’acquisto.

Il canale Telegram di TecnoAndroid nasconde ogni giorno codici sconto amazon gratis e le offerte dai prezzi più bassi, scopritelo qui.

Esselunga: le offerte e tutti gli sconti del momento

Grazie ad Esselunga gli utenti possono sentirsi liberi di acquistare i migliori prodotti in circolazione, ed allo stesso tempo spendere cifre decisamente più basse del normale. Attualmente nei negozi dell’azienda troviamo attive due campagne promozionali, che puntano prima di tutto a soddisfare il palato dei videogiocatori; il gioco attualmente acquistabile è Fifa 23, un must have per gli amanti del calcio giocato, in vendita nel periodo nella variante per PS4 e PS5, ad un prezzo che comunque si aggira sui 50 euro circa.

Il volantino spazia poi anche nel mondo degli smartphone, mettendo a disposizione un prezzo bassissimo per l’acquisto di un modello decisamente economico, quale può essere lo Xiaomi Redmi 9C. Il dispositivo ha un prezzo finale attuale di soli 145 euro, garantendo ad ogni modo l’accesso ad una batteria da 5000mAH, un processore octa-core dalle ottime performance generali, per finire con un display LCD ampio.