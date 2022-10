Mercoledì notte, un grave incidente che ha coinvolto un cavo sottomarino nel sud della Francia ha causato diffusi problemi di connettività Internet. Almeno tre cavi in ​​fibra sono stati tagliati alle 20:30, rendendo l’accesso a Internet più lento per gli utenti in Europa, Asia e Stati Uniti. Le società cloud hanno lavorato rapidamente per risolvere il problema.

Secondo un rapporto della società di sicurezza cloud Zscaler, il danno imprevisto del cavo ha provocato la perdita di pacchetti e un aumento della latenza per i siti web e le applicazioni che attraversano i percorsi interessati. La società ha identificato tre collegamenti interrotti: Marsiglia-Lione, Marsiglia-Milano e Marsiglia-Barcellona. Zscaler ha apportato modifiche al routing del traffico Internet, ove possibile, per mitigare il problema.

Tuttavia, in alcuni casi, le azioni sono state ostacolate da app e fornitori di contenuti che continuavano a utilizzare i collegamenti interrotti.

In un aggiornamento successivo, Zscaler ha confermato che i lavoratori avevano corretto uno dei collegamenti interessati, provocando un calo della perdita di pacchetti e una riduzione della latenza per i siti web e le applicazioni Internet. I restanti collegamenti (probabilmente Marsiglia-Milano e Marsiglia-Barcellona) sono stati confermati interrotti mediante test diretti sulla fibra. Tuttavia, sono ancora in corso le operazioni di ricerca per trovare i punti danneggiati nel cavo sottomarino.

Di chi può essere la colpa

Mentre la connettività Internet sta lentamente tornando alla normalità, le indagini sono in corso a livello locale e globale. Le autorità francesi hanno raccolto prove sull’incidente. Allo stesso tempo, i danni ai cavi non correlati nel Regno Unito hanno suscitato selvagge speculazioni sul fatto che l’incidente potrebbe essere avvenuto a causa di sconosciuti sabotatori russi.

La BBC ha anche riferito che un cavo sottomarino che collega le isole Shetland alla Scozia ha subito danni più o meno nello stesso periodo dell’incidente della Francia meridionale. La rottura ha lasciato le Shetland isolate dal resto del mondo. Il taglio alle Shetland è avvenuto mentre i tecnici stavano ancora lavorando per ripristinare un altro cavo che collega le Isole Faroe alle Shetland che è stato interrotto una settimana fa.

La possibilità che si verifichino più incidenti all’infrastruttura in fibra sottomarina europea è scarsa. Tuttavia, l’attuale crisi geopolitica creata dall’invasione russa dell’Ucraina solleva preoccupazioni riguardo al coinvolgimento del Cremlino.