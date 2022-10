Lo scorso 6 ottobre 2022 il colosso Google ha presentato i nuovi smartphone top di gamma, ovvero Pixel 7 e Pixel 7 Pro. A breve la gamma si amplierà con l’introduzione di Pixel 7a.

Secondo il colosso di e-commerce Amazon, quest’ultimo dispositivo arriverà molto presto. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla faccenda.

Amazon: il Google Pixel 7a arriverà a breve

Nonostante dovrebbe essere ancora lontano dal lancio, Google Pixel 7a potrebbe arrivare prima del previsto, poiché Amazon sta già offrendo ai suoi utenti la possibilità di ricevere notifiche relative all’annuncio del prossimo smartphone dell’azienda di Mountain View. Guardando al passato, Google Pixel 5a e Pixel 6a sono stati rilasciati diversi mesi dopo le rispettive versioni standard e Pro.

Allo stesso tempo però pare strano che il colosso Amazon offra già la possibilità di essere avvisati, a meno che il dispositivo non sia poi così distante. Secondo recenti indiscrezioni Google Pixel 7a verrebbe lanciato all’inizio del 2023 e la società avrebbe ordinato 4 milioni di unità, riponendo molta fiducia nel suo prossimo medio gamma.

È interessante notare che Amazon parla di famiglia Google Pixel 7a, il che lascia intendere che si tratterebbe di una serie, ipotesi che sembra trovare riscontro in altra indiscrezione piuttosto recente, la quale suggerisce che Google starebbe lavorando a un Pixel Ultra o a un Pixel Mini. Ovviamente per ora sono solamente ipotesi, non ci resta che attendere ancora qualche mese per scoprire tutti i dettagli.