WindTRE: 7,99 euro e tutto senza limiti, ecco come avere la GO Unlimited Star+

Due offerte del passato sono ritornate, proprio come in molti si aspettavano e soprattutto con prezzi diversi rispetto al solito. L’obiettivo è telefonare o contattare tramite SMS coloro che facevano parte di WindTRE e spingerli ad un rientro più conveniente. Ovviamente tutto questo è stato fatto per rubare utenti alla concorrenza, la quale negli ultimi mesi era stata in grado di spingersi oltre con promozioni piene di giga a prezzi ben al di sotto dei 10 € mensili.

Proprio come è accaduto l’anno scorso, anche durante questo periodo autunnale WindTRE sta facendo di tutto per attirare di nuovo verso di sé i vecchi clienti. L’obiettivo è sempre lo stesso, ovvero fornire loro delle offerte che non possano in qualche modo per mettere un rifiuto.

WindTRE: sono ritornate alcune offerte ma a quanto pare la più interessante è proprio la GO Unlimited Star+ a 7,99 euro al mese

Grazie a tutti i contenuti che sono presenti all’interno della sua nuova offerta, WindTRE sta riuscendo a far tornare sui propri passi numerosi clienti del passato.

La nuovissima GO Unlimited Star+ permette a tutti di godere appieno della nuova esperienza proposta dal gestore, la quale è piena di qualsiasi contenuto. Al suo interno ci sono infatti minuti senza limiti per le telefonate verso i clienti fissi e mobili di qualsiasi gestore, 200 SMS verso tutti ma soprattutto giga senza limiti per navigare sul web. Questa proposta è stata offerta a tutti coloro che sono già clienti con la rete fissa. Il prezzo mensile è di soli 7,99 € al mese e per sempre come promette il provider.