Vodafone distrugge tutti: la Special 100GB e la Digital Edition quasi gratis oggi

Le prerogative su cui alcuni utenti si basano per scegliere la propria promozione di telefonia mobile risultano ormai tre. La prima è ovviamente la convenienza che si basa sul prezzo mensile dell’offerta in sé, mentre le altre due sono rispettivamente la qualità del servizio e la quantità dei contenuti.a tutte queste specifiche fondamentali risponde positivamente una grande moltitudine di gestori, tra cui anche Vodafone.

Vodafone: con queste nuove offerte sarà possibile far rientrare i vecchi clienti al prezzo più conveniente possibile

Stavate aspettando che Vodafone mi contattasse per proporVi un rientro al prezzo migliore in assoluto? Ecco che è arrivato il momento. Se siete ex clienti di questo gestore potreste ricevere una chiamata da un momento all’altro, o magari un semplice SMS. All’interno potrebbe esservi spiegata una promozione, una scelta tra le due disponibili per i rientri attuali. Vodafone infatti sta proponendo la Special 100 Giga e la Digital Edition, due soluzioni molto simili tra loro che però si differenziano. La prima è destinata a coloro che erano clienti di Vodafone, mentre la seconda è destinata a coloro che non solo erano clienti di Vodafone ma che lo erano da diverso tempo.

Entrambe permettono di avere minuti senza limiti e 1000 SMS verso tutti i gestori sia fissi che mobili in Italia. Entrambe permettono di arrivare a 100 giga con la differenza che la prima delle due ne offre 70, arrivando a 100 solo con pagamento tramite conto corrente bancario.n La seconda offerta invece permette di avere 100 giga anche semplicemente con la ricarica mensile standard. Il prezzo è di soli 7,99 € al mese per tutti coloro che accetteranno.