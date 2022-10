Il mercato globale degli smartphone ha visto il peggior trimestre di vendite degli ultimi otto anni. Gli ultimi due trimestri hanno visto un calo delle spedizioni e il terzo trimestre del 2022 non ha potuto arrestare il calo, secondo un rapporto di Canalys.

Le spedizioni globali sono diminuite del 9% su base annua nel terzo trimestre del 2022, il che lo ha reso il peggiore terzo trimestre in otto anni. Ma perché le vendite di smartphone stanno vedendo un calo?

Secondo Canalys, “le cupe prospettive economiche hanno portato i consumatori a ritardare l’acquisto di hardware elettronico e a dare la priorità ad altre spese essenziali“.

Come stanno marchi come Apple, Samsung e altri?

Samsung continua ad essere il numero uno al mondo e ha guadagnato una quota di mercato del 22%. Inoltre, Apple è stato l’unico fornitore tra i primi cinque a registrare una crescita positiva. Apple ha migliorato la sua posizione di mercato e ha conquistato una quota di mercato del 18% “grazie alla domanda relativamente resiliente di iPhone“.

Xiaomi, Oppo, Vivo, secondo Canalys, hanno continuato ad adottare un approccio cauto, mantenendo rispettivamente il 14%, il 10% e il 9% di quote di mercato globali.

Come sarà il prossimo trimestre per il mercato degli smartphone?

Gli analisti di Canalys ritengono che le cupe prospettive economiche continueranno probabilmente a frenare il mercato degli smartphone per i prossimi sei-nove mesi. “Poiché la domanda non mostra segni di miglioramento nel quarto e primo semestre del 2023, i fornitori devono lavorare su una previsione di produzione prudente lavorando a stretto contatto con il canale per stabilizzare la quota di mercato“, ha affermato l’analista di Canalys Sanyam Chaurasia.

“Il mercato degli smartphone è altamente reattivo alla domanda dei consumatori e i fornitori si stanno adeguando rapidamente alle difficili condizioni aziendali“, ha affermato Amber Liu, analista di Canalys.