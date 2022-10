TIM fa miracoli: quasi gratis la Wonder SIX con 100GB, distrutta Vodafone

Se in passato questo provider non era di certo identificato come quello più conveniente, adesso la situazione sembra essere cambiata. TIM ha deciso di lanciare delle offerte che possano attirare verso di sé e di nuovo quei vecchi clienti che hanno deciso di scappare via non continuando il loro rapporto con il gestore.

Qui in basso c’è la descrizione delle due offerte migliori di questo periodo. Si tratta di soluzioni molto simili ma che hanno delle differenze sostanziali nei soliti aspetti di ogni offerta mobile.

TIM lancia le sue offerte migliori nel periodo migliore: in autunno tutti vogliono cambiare gestore, perché non rientrare alla base?

Fanno parte della stessa famiglia Wonder, ma si diversificano per una parte del nome e per i contenuti oltre che per il prezzo. La prima è la TIM Wonder SIX, offerta che ogni mese costa solo 9,99 € secondo quello che comunica il gestore. Al suo interno sarà possibile trovare minuti senza limiti per telefonare a qualsiasi utente di qualsiasi gestore con 1000 SMS verso tutti ma soprattutto con 100 giga di traffico dati utilizzando la rete 4G. Nel momento in cui doveste essere già clienti su rete fissa, i giga diventeranno senza limiti.

La secona offerta è la Wonder FIVE, promozione che ha i suoi vantaggi grazie al prezzo di 7,99 € al mese. Ci sono anche qui minuti ed SMS senza limiti verso tutti ma con 70 giga di traffico dati per navigare sul web. Ricordiamo che entrambe le offerte predispongono un pagamento di 25 € per la scheda SIM, di cui 20 € andranno sul credito residuo.