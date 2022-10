Sono arrivate nuove voci in merito alla produzione dei nuovi dispositivi pieghevoli Oppo di prossima generazione. L’ultimo leak suggerisce che le specifiche dei telefoni potrebbero metterli alla pari con la serie Galaxy Z Fold e Flip.

Questi rumors sono stati trapelati grazie a Digital Chat Station (tramite GSMArena). Secondo quanto riportato, l’Oppo Find N2 avrà le stesse specifiche della generazione precedente. Ciò significa che potrebbe sfoggiare uno schermo pieghevole AMOLED LTPO da 7,1 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Inoltre, il dispositivo vedrà probabilmente miglioramenti in altre aree. Probabilmente sarà alimentato da un processore Snapdragon 8+ Gen 1 come molti dei migliori telefoni Android, tipo il Galaxy Z Fold 4: un importante passo avanti rispetto all’Oppo Find N, che dispone di un SoC Snapdragon 888.

Il Find N2 dovrebbe anche contenere una batteria da 4.520 mAh, che è leggermente più grande dell’unità da 4500 mAh trovata nel modello dell’anno scorso. Si dice che il telefono sia attualmente in produzione e si dice che venga spedito nei colori nero, bianco e verde con un retro in ecopelle.

Oppo mette il piede sull’accelleratore

In precedenza, Digital Chat Station ha anche fatto trapelare notizie sul primo telefono pieghevole a conchiglia di Oppo. Presumibilmente avrà un display pieghevole da 6,8 pollici e uno schermo esterno da 3,26 pollici. Ciò suggerisce che il suo display esterno sarà più grande dello schermo esterno da 1,9 pollici che si trova sul Samsung Galaxy Z Flip 4.

Trapelati anche dettagli sulle fotocamere. Secondo notizie non confermate, questo dispositivo verrà fornito con un sensore principale da 50 MP con un Sony IMX766 e una fotocamera ultrawide da 8 MP con sensore IMX355 di Sony. Nel frattempo, si dice che la fotocamera frontale sia un sensore da 32 MP alimentato dall’IMX709 di Sony.

Sebbene entrambi i telefoni presunti suonino impressionanti sulla carta, non è chiaro se OPPO li lancerà al di fuori della Cina. Per lo meno, è improbabile che la società rilasci i suoi prossimi dispositivi pieghevoli negli Stati Uniti, dove non vende smartphone. Ma questi potrebbero comunque trovare la loro strada verso l’Europa e altri mercati non cinesi.