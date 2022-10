Le forze aeree di tutta la NATO stanno entrando in allerta: scatteranno infatti delle esercitazioni che coinvolgeranno dozzine di aerei nell’Europa nord-occidentale a partire da lunedì 17 ottobre 2022.

Le esercitazioni, che dureranno fino al 30 ottobre, è un’attività formativa di routine, ricorrente e non è collegata ad alcun evento mondiale.

L’esercitazione viene chiamata “Steadfast Noon” e coinvolge 14 paesi e fino a 60 velivoli di vario tipo, inclusi jet da combattimento di quarta e quinta generazione, oltre a velivoli di sorveglianza e cisterna.

Come negli anni precedenti, prenderanno parte i bombardieri a lungo raggio B-52 statunitensi; quest’anno voleranno dalla base aerea di Minot nel North Dakota. I voli di addestramento si svolgeranno sul Belgio, che ospita l’esercitazione, sul Mare del Nord e sul Regno Unito. Non verranno utilizzate armi e gli aereomobili non saranno armati durante queste prove.

Nessun pericolo per ora

Steadfast Noon, ospitato ogni anno da un diverso alleato della NATO ha dichiarato: “Questo esercizio aiuta a garantire che il deterrente nucleare dell’Alleanza rimanga sicuro, protetto ed efficace“, ha affermato il portavoce della NATO Oana Lungescu.

La nuova strategia della NATO, adottata dai leader alleati al vertice di Madrid di giugno, chiarisce che “lo scopo fondamentale della NATO è quello di preservare la pace, prevenire la coercizione e scoraggiare l’aggressione, sfuttando la deterrenza nucleare di cui è a disposizione“. Sottolinea che, “finché esisteranno le armi nucleari, la NATO rimarrà un’alleanza nucleare. L’obiettivo della NATO è un mondo più sicuro per tutti; cerchiamo di creare l’ambiente di sicurezza per un mondo senza armi nucleari.“