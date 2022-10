Il grande plus di un gestore come Iliad è quello di offrire delle promozioni mobili che non scadono mai. Il prezzo resta infatti sempre uguale, un po’ come dimostrato durante questi primi anni di esercizio da parte del provider, il quale ha acquisito oltre 10 milioni di utenti attivi. Ricordiamo che il 98% di essi risulta soddisfatto, o almeno queste sono le statistiche fornite dall’azienda. Stando a quanto riportato, anche la promozione di rete fissa sta ottenendo ottimi risultati grazie al suo prezzo mensile. Questo è di 19,99 € al mese per tutti coloro che sono già clienti di Iliad con lo smartphone, mentre per chi non lo è il prezzo arriva a 23,99 € al mese. In entrambi i casi il costo mensile non cambierà mai, per cui potete stare tranquilli con tutto senza limiti e con una connessione dati che arriva a 5 gigabit.

Inoltre sul sito ufficiale potete scoprire anche diverse soluzioni per portare a casa i nuovi iPhone in tutte le loro varianti. La nuova gamma iPhone 14 è disponibile sul portale di Iliad, dove potrete notare che servirà un anticipo prima di pagare 30 rate. Ovviamente tutto cambierà in base al dispositivo che sceglierete.

Iliad: questa è l’offerta che tutti stavano aspettando da tempo, ecco cosa include al suo interno

È arrivata una soluzione in edita in casa Iliad, quella che permette di avere addirittura 160 giga utilizzando la rete 5G. Per un prezzo di soli 9,99 € al mese per sempre potete infatti sfruttare l’occasione che non durerà per sempre. Minuti ed SMS senza limiti sono inclusi, ma il tutto può essere vostro solo fino al 10 novembre.

In poche parole dall’11 novembre non sarà più possibile sottoscrivere questa offerta, la quale però durerà per sempre se l’avrete fatta vostra prima.