L’operatore francese Iliad ha recentemente lanciato una nuova offerta, molto simile alla precedente ma con più Giga inclusi e senza modificarne il prezzo.

Stiamo parlando dell’offerta denominata Giga 160, dedicata a tutti i nuovi clienti in portabilità o senza. Scopriamo insieme tutti i dettagli del bundle.

Iliad lancia la nuova Giga 160

L’offerta in questione comprende minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 160 giga di Internet in 5G/4G senza limiti di velocità al costo di 9,99 euro al mese. Inclusi anche 9 giga per navigare in roaming in Europa. Si tratta dell’offerta con voce e dati più ricca mai lanciata dall’operatore.

A qualche giorno di distanza dal lancio della rinnovata offerta per la rete fissa, che ora costa di più ma include il modem con Wi-Fi 6, Iliad propone una nuova offerta mobile. Come sempre, Iliad promette zero rimodulazioni, niente costi nascosti e niente vincoli. La nuova offerta FLASH 160 è l’unica tra quelle proposte dai principali operatori che include più di 100 giga a meno di 10 euro.

FLASH 160 è attivabile solo fino al 10 novembre 2022 online sul sito Iliad o tramite gli oltre 4000 punti vendita dell’operatore: su Simbox nei 28 Iliad Store e in tutti gli Iliad Corner, presso gli Iliad Point o tramite le Sim Express acquistabili in supermercati, ipermercati e bookstore.