Oggi torniamo ancora una volta a parlare dei nuovissimi Google Pixel 7, top di gamma del colosso di Mountain View che purtroppo stanno iniziando a riscontrare i primi problemi.

Per la precisione parliamo di un problema legato all’installazione dell’aggiornamento per il Play Sistem. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google Pixel 7 hanno problemi con l’installazione di un aggiornamento

Secondo diverse segnalazioni trapelate online, arrivate da possessori di Pixel 7 e Pixel 7 Pro, si stanno appunto riscontrando alcuni problemi nell’installazione di aggiornamenti per il Play System. I dispositivi di Google notificano agli utenti un aggiornamento dei Play Systemi in sospeso. Quando si cerca di avviare o forzare tale aggiornamento si riceve il messaggio di errore in merito alla mancata installazione.

L’aggiornamento in questione ha un peso abbastanza scarso e dal changelog capiamo che dovrebbe aggiornare gli standard di sicurezza e incrementare la stabilità. Quindi sicuramente non si tratta di un aggiornamento di particolare rilevanza, sebbene rimanga fastidioso il messaggio di errore in merito alla sua installazione.

Al momento non è chiaro cosa impedisca ai Pixel 7 di installare il più recente aggiornamento dei Play System, neanche un riavvio dei dispositivi sembra risolvere il problema. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più da Google.