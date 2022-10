Conad chiude la porta in faccia a Lidl e tutte le rivali del settore della rivendita di elettronica, mediante il lancio di una campagna promozionale decisamente interessante con la quale è facile pensare di accedere ai migliori prezzi in circolazione, al giusto prezzo finale di vendita.

Spendere poco con Conad risulta essere molto più semplice del previsto, i prezzi sono convenienti ed alla portata di tutti gli utenti, gli acquisti, come anticipato del resto, possono tranquillamente essere completati in ogni singolo negozio, in modo da godere delle medesime riduzioni nei vari punti vendita sul territorio.

Conad show: tutti gli sconti che nessuno si aspettava

Conad bandisce le dirette concorrenti con il lancio di una campagna promozionale assolutamente ricca di offerte e di prodotti di ottimo livello, anche se comunque di fascia bassa e decisamente economici. Sono tutti accessori, ovvero dispositivi che fungono da contorno, senza essere caratterizzanti o specifici.

Il più economico dell’intera selezione è sicuramente la piastra elettrica, un must have per il genere femminile, disponibile addirittura a soli 19 euro, un prezzo bassissimo e decisamente economico. Sempre restando nell’ambito hair beauty, troviamo un tagliacapelli di Philips, acquistabile a 24,90 euro.

In ultimo vi segnaliamo del decoder esterno per il digitale terrestre, un accessorio fondamentale per gli utenti che non dispongono di un televisore compatibile con il DVB-T2, ma non vogliono acquistare un nuovo modello. Il suo prezzo è di soli 29 euro.