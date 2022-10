Comet rilancia la propria sfida personale alle realtà del territorio nazionale, per quanto riguarda la sola rivendita di elettronica, con la presentazione di un volantino che non vuole assolutamente avere rivali in Italia, data la presenza di prezzi alla portata di ogni singolo consumatore.

In questo caso gli acquisti sono effettivamente effettuabili in ogni negozio sul territorio, come al solito del resto, con inoltre la possibilità di godere della spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse avere un valore complessivo immediatamente superiore ai 49 euro.

Comet: grandiose offerte con tantissimi sconti per gli utenti

I prodotti in promozione da Comet vi lasceranno letteralmente a bocca aperta, sono innumerevoli gli smartphone in vendita a cifre ridottissime, tra i quali troviamo ad esempio il top di gamma più incredibile dell’ultimo anno: il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. Il modello in questione viene commercializzato ad un prezzo ancora elevato, ma ridotto rispetto al listino, poiché basteranno 1299 euro per il suo acquisto definitivo.

Gli utenti che invece si “accontenteranno” del solo Galaxy S22, ecco allora che potranno spendere 649 euro per la variante che prevede 128GB di memoria interna. Rientrando invece in una bellissima selezione inferiore ai 500 euro, sarà possibile pensare di mettere le mani su TCL 30Se, Motorola Moto G42, Vivo Y33s, Redmi 10, Redmi 9AT, Oppo Reno6 Pro e similari. I prezzi nel dettaglio possono essere visionati direttamente sul sito ufficiale di Comet stessa.