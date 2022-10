Le offerte WindTre GO più convenienti per chi cambia operatore sono quattro e sono rivolte esclusivamente ai clienti provenienti da alcuni operatori low cost. WindTre permette di attivare le sue tariffe operator attack attraverso il sito ufficiale e consente di ricevere la SIM direttamente a casa tramite corriere, senza richiedere alcun costo di spedizione.

I nuovi clienti WindTre possono ottenere le offerte GO soltanto effettuando il trasferimento del numero da uno dei seguenti operatori: Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Passa a WindTre da Iliad e MVNO: ecco le migliori offerte GO!

Le migliori offerte operator attack di WindTre sono: