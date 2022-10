Il colosso WhatsApp è tra le applicazioni di messaggistica istantanea più usate al mondo, forte della sua compatibilità con tutti i dispositivi, a partire da smartphone e PC.

Secondo le ultime indiscrezioni l’azienda starebbe lavorando ad una novità che riguarda i messaggi inoltrati. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

WhatsApp lavora ai messaggi inoltrati

WhatsApp ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento per l’applicazione Android in versione beta, questo non include particolari novità tangibili ma nel codice sono state scovate diverse informazioni su una nuova funzionalità per i messaggi inoltrati. Le immagini trapelate online mostrano come sarà possibile modificare le descrizioni apposte ai contenuti da inoltrare.

Per contenuti da inoltrare si intende immagini, video, link a contenuti online e GIF. Mentre per descrizione si intende quella inserita dal mittente originario. Con la nuova funzionalità sarà quindi possibile modificare o eventualmente rimuovere la descrizione per i messaggi inoltrati poco prima di procedere all’effettivo inoltro nella chat.

La nuova funzionalità non è ancora disponibile a livello pubblico. Questa opzione è ancora in fase di sviluppo e ci aspettiamo che arrivi nel breve almeno per coloro che hanno aderito alla beta di WhatsApp per Android. Non ci resta che attendere per scoprire nelle prossime settimane qualche dettaglio in più. Vi ricordo che attualmente è stata rilasciata nella versione Beta e non in quella definitiva. Torneremo ad aggiornarvi presto sulla faccenda!.