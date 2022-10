L’operatore Vodafone Italia ha recentemente deciso di prorogare, ancora per qualche giorno, la propria offerta denominata Red Max Under 25, proposta ai clienti che non hanno ancora compiuto 26 anni.

Precedentemente era attivabile fino a ieri, 20 ottobre 2022, ora è stata prorogata fino al prossimo 13 novembre 2022, salvo ulteriori proroghe, scopriamo insieme cosa comprende.

Vodafone Red Max 25 prorogata fino al 13 novembre 2022

Per sottoscrivere Red Max Under 25, dedicata esclusivamente ai clienti con fino a 25 anni di età compiuti, è possibile sia attivare un nuovo numero che richiedere la portabilità da un altro operatore. L’offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, minuti illimitati verso numeri fissi e mobili dell’Unione Europea, SMS illimitati verso tutti in Italia e 100 Giga di traffico dati mensile fino in 5G (se c’è copertura) con Rete Sicura 2.0 inclusa nel prezzo, il tutto al costo di 9,99 euro al mese.

Con questa offerta generazionale, il costo di attivazione risulta pari a 6,99 euro, con addebito insieme al prezzo del primo mese anticipato. Si specifica inoltre che, così come per le altre offerte Vodafone dedicate ai giovani, il cliente può anche effettuare l’attivazione con la carta di credito o il conto corrente bancario di una persona diversa da quella che ha diritto all’offerta.

In aggiunta per tutti i nuovi clienti che sottoscrivono Vodafone Red Max Under 25, a partire dal 19 Settembre 2022 è previsto dunque anche un regalo a scelta. Nello specifico, è possibile scegliere 3 mesi in omaggio di NOW Pass Entertainment oppure un voucher di 20 euro da spendere sul PlayStation Store per acquistare giochi, contenuti aggiuntivi e altro. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.