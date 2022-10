Unieuro: shock con le nuove offerte al 70% di sconto, ecco cosa includono

Stavate aspettando il momento propizio per acquistare qualcosa che vi serviva magari in relazione al mondo dell’elettronica o della tecnologia in generale? Unieuro arriva il vostro soccorso con degli sconti che dureranno ancora per un po’ di tempo, proprio come è possibile vedere sul nuovo volantino.

Ancora per qualche giorno avrete l’opportunità di acquistare secondo i prezzi indicati nel catalogo, i quali sono soggetti ad esaurimento scorte.

Proprio qui in basso dunque potete scorgere i prezzi della settimana, quelli che di certo vi faranno scattare quella voglia di acquisto.

Unieuro batte tutti gli altri concorrenti con offerte shock all’interno del suo ultimo volantino proposto durante il mese di ottobre, ecco tutti i dettagli

State cercando magari qualcosa che possa fare al caso del vostro ambiente domestico? Di certo non potete prescindere da un ottimo passatempo quale una televisione di ultima generazione. Ecco che quindi giunge in vostro aiuto Samsung, leader assoluta nel settore dell’elettronica, con la sua soluzione da 55 pollici. Si tratta di una smart TV con tecnologia QLED che arriva a costare con bonus rottamazione ben 699 euro.

Le offerte ci sono anche per quanto riguarda poi i computer, soprattutto quelli portatili. Il leader in questo settore è HP che propone un prezzo pari a 599 euro per la sua variante con ab bordo componenti di alto rilievo. Nel notebook in questione ecco un processore Ryzen 7, 16 giga di memoria RAM e 512 giga di memoria SSD. Il prezzo corrisponde a soli 599 euro, ma ecco anche un Galaxy S22 di Samsung tra gli smartphone che costa solo 649 euro.