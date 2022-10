TIM distrugge Iliad e Vodafone con le Wonder Five e SIX: prezzi e contenuti

TIM è uno dei provider storici per quanto riguarda la telefonia mobile in Italia. Le grandi mire espansionistiche di questa azienda hanno portato le sue offerte anche al di fuori dei confini italiani, esportando qualità ma soprattutto quantità di contenuti. Quest’ultima caratteristica è stata acuita proprio negli ultimi anni, visto che l’arrivo dei nuovi gestori mobili ha predisposto infatti questo miglioramento necessario.

Non ci sono dubbi quindi sul fatto che le persone possono avere dalla loro parte il meglio, soprattutto per quanto riguarda la qualità e la quantità. I prezzi inoltre sono bassi come non mai, anche se come hai detto bisogna anche offrire tanto.

TIM regala solo per qualche giorno le sue due migliori offerte: ecco la Wonder SIX e la Wonder five

La prima soluzione in questione è certamente la TIM Wonder SIX, offerta che ha un prezzo pari a 9,99 € al mese per chiunque la sottoscriva. Questa promozione include al suo interno minuti senza limiti verso tutti con SMS senza limiti verso tutti. Inoltre bisogna ricordare che ci sono 100 giga per navigare sul web tutti i mesi, i quali possono diventare direttamente illimitati nel momento in cui doveste essere clienti già sulla rete fissa di TIM.

L’altra promozione, quella che costa solo 7,99 € al mese per tutti, permette di avere minuti ed SMS senza alcun limite verso tutti i gestori fissi e mobili con 70 giga in 4G per navigare sul web. Tutte e due le promozioni includono inizialmente un costo della scheda pari a 25 € dei quali 20 saranno di traffico.