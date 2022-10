TikTok non è uno che si riposa sugli allori e l’azienda aggiunge ancora una volta funzionalità e migliora la sua app in modo che la sua comunità e gli artisti possano esplorare e vivere un’esperienza migliore e più sicura. Sebbene TikTok sia noto soprattutto per i suoi video verticali in formato abbreviato, l’azienda ora consente ai suoi artisti di presentare streaming live. Mentre una sessione dal vivo solo con te e il tuo pubblico potrebbe essere divertente, l’aggiunta di un altro ospite può portarla al livello successivo.

Ecco perché TikTok sta ora migliorando la sua funzionalità Multi-Guest per consentire a un massimo di cinque ospiti di apparire contemporaneamente in una configurazione a griglia o pannello. TikTok richiederà presto che chiunque inizi una trasmissione in diretta abbia almeno 18 anni o più, come parte dei suoi continui sforzi per salvaguardare gli utenti più giovani della rete. Le persone possono ora avviare uno streaming all’età di 16 anni, ma dal 23 novembre gli utenti di età inferiore ai 18 anni non potranno più trasmettere in diretta.

TikTok ha aggiornato la sua piattaforma

Con i contenuti live, i creatori avranno anche un maggiore controllo sul proprio lavoro, poiché saranno in grado di determinare se raggiungerà solo un pubblico adulto. Inoltre, TikTok invierà notifiche suggerendo nuove frasi che i produttori possono filtrare, consentendo loro di raddoppiare lo screening delle parole chiave. Naturalmente, questa è solo una piccola aggiunta a una piattaforma già sofisticata che ha acquisito innumerevoli funzionalità negli ultimi mesi.

Gli utenti ora possono disapprovare le osservazioni che ritengono improprie, secondo l’aggiornamento più recente. Gli utenti possono anche provare il suo nuovo aggiornamento spontaneo della doppia fotocamera, che molti hanno soprannominato un knockoff di BeReal. Sebbene non verificato, il software potrebbe potenzialmente offrire una nuova esperienza di acquisto dal vivo agli americani, dando una svolta agli acquisti online.