Gli scienziati hanno scoperto un nuovo tipo di asteroide, che ruota così velocemente da cadere a pezzi, “scagliando materiale dalla sua superficie nello spazio“, ha affermato un team di ricerca.

Olivier Hainaut, dell’European Southern Observatory di Garching, in Germania, ha rilevato questo bizzarro corpo cosmologico chiamato Gault. Ha detto: “Questo evento di autodistruzione è raro. Asteroidi attivi e instabili come Gault vengono rilevati solo ora a causa di nuovi telescopi di rilevamento che scansionano l’intero cielo, il che significa che gli asteroidi che si comportano male come Gault non possono più sfuggire al rilevamento”.

Le immagini del telescopio spaziale Hubble mostrano due code strette, simili a comete, di detriti polverosi che fluiscono dall’asteroide (6478) Gault.

Il fenomeno YORP

Ogni coda rappresenta un episodio in cui l’asteroide ha perso il suo materiale, prova chiave che Gault sta iniziando a rompersi.

La disintegrazione di Gault è stata fortemente collegata a un raro processo noto come effetto YORP. L’acronimo YORP sta per “Yarkovsky–O’Keefe–Radzievskii–Paddack”, i nomi di quattro scienziati che hanno contribuito al concetto.

Il concetto descrive come la luce solare riscalda un asteroide, la radiazione infrarossa risultante che fuoriesce dalla sua superficie riscaldata crea uno slancio di movimento rotatorio. Il processo crea una piccola coppia che può far girare l’asteroide continuamente e più velocemente.

Quando la forza centrifuga risultante inizia a superare la gravità, la superficie dell’asteroide diventa instabile e le frane possono inviare polvere e detriti alla deriva nello spazio a un paio di miglia all’ora, o alla velocità di un essere umano che passeggia.

I ricercatori stimano che Gault avrebbe potuto girare hh per più di 100 milioni di anni.