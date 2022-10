Pochi giorni dopo l’uscita della serie Samsung Galaxy S23, è stato rivelato che un nuovo importante concorrente, lo Xiaomi Mi 13 Pro, offre una ricarica di 120 W.

Sappiamo che il Samsung Galaxy S23 e S23 Plus, seguito da l’S23 Ultra, avranno una ricarica massima di 25 W. Molti utenti hanno distorto un po il naso sentendo questa notizia, ma il peggio è arrivato dopo.

Come emerso dal leaker di smartphone Ice Universe, sono state rivelate le specifiche dello Xiaomi Mi 13 Pro, che hanno messo in evidenza le difficoltà di Samsung in merito alla gestione della batteria.

La conferma delle specifiche arriva dai documenti di certificazione in Cina, e mostrano che il flagship Xiaomi sarà in grado di ricaricare a “120W Max“, un aumento della velocità di ricarica massima di 95W rispetto alla serie Galaxy in arrivo.

Un problema serio

Di per sé la ricarica a 25 W non è male, ma sembra chiaro ormai che Samsung non è più il vero e proprio leader per il mercato Android.

Samsung stessa ha segnalato, in modo indiretto, che i telefoni pieghevoli possono essere considerati flagship. Tuttavia, per coloro che hanno passato anni ad aspettare miglioramenti dalla serie S di Galaxy, e sicuramente dal modello di punta “Ultra”, vedere i rivali migliorarsi fino a questo punto è sicuramente deludente.

Ovviamente, l’esperienza utente non si basa solo sulla semplice velocità di ricarica, ma la durata della batteria e la velocità di ricarica sono fattori davvero importanti per gli utenti, quindi non vedere alcun miglioramento evidente qui sicuramente non aiuterà il Samsung Galaxy S23 ad apparire come un telefono TOP di gamma.