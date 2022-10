A partire dalle ore 10 di mercoledì 19 ottobre 2022, riapre la piattaforma ecobonus.mise.gov.it per consentire ai concessionari di prenotare incentivi per l’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici.

I nuovi fondi per moto e scooter elettrici ammonteranno a 20 milioni di euro. La manovra è stata ufficializzata il 19 agosto con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ed entro le ore 10 di mercoledì 19 ottobre tale somma sarà caricata sul portale ecobonus.mise.gov.it e sarà a disposizione di chi vorrà acquistare un veicolo elettrico a due ruote.

Per i ciclomotori e i motocicli elettrici il Governo aveva già deciso di stanziare 15 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024 ma il fondo 2022 per l’acquisto di una due ruote a batteria era già esaurito e senza l’arrivo di questi ulteriori fondi, avremmo dovuto aspettare fino al 2023.

Il nuovo ecobonus da 20 milioni

Il nuovo incentivo 2022 per moto e scooter elettrici è del 30%, fino ad un massimo di 3.000 euro, per l’acquisto senza rottamazione, mentre è del 40%, fino ad un massimo di 4.000 euro, per l’acquisto con rottamazione di un vecchio veicolo con omologazione tra Euro 0 ed Euro 3.

L’ecobonus sarà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto di un veicolo elettrico nuovo, appartenente alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e. Gli scooter elettrici rappresentano oggi la soluzione ideale per la mobilità urbana, grazie a prezzi in linea con gli equivalenti scooter endotermici. Sono inoltre esenti dall’imposta di bollo per almeno cinque anni.

Sul mercato sono ora disponibili diversi modelli elettrici con caratteristiche e prezzi molto diversi.