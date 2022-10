Una notizia sconvolgente per la scuola elementare alla periferia di St. Louis: gli scienziati hanno scoperto che il cortile della scuola aveva livelli “inaccettabili” di contaminazione radioattiva, secondo un recente rapporto indipendente della Boston Chemical Data Corporation, una società specializzata in test ambientali.

Peggio ancora, la contaminazione risale al Progetto Manhattan, gli sforzi degli Stati Uniti per sviluppare armi nucleari durante la seconda guerra mondiale, culminati nella creazione di diversi tipi di bombe atomiche.

La scuola colpita, Jana Elementary, confina con il Coldwater Creek, noto da tempo per essere contaminato da scorie nucleari.

“I rifiuti provengono dai residui del Manhattan Engineering District Project“, ha detto alla Galileus Web Marco Kaltofen, autore del rapporto.

“Molte proprietà in quest’area vengono testate con una certa regolarità“, ha aggiunto. “Purtroppo, quando Coldwater Creek allaga le sue sponde, parte di quel materiale radioattivo si deposita su terreni vicini, come la scuola”.

Trovati segni di TORIO-230

Secondo il rapporto, la contaminazione radioattiva trovata alla Jana Elementary aveva livelli elevati di torio-230, che “emette radiazioni alfa altamente dannose“.

Altri isotopi radioattivi come il piombo-210 sono risultati fino a 22 volte superiori alla radiazione prevista, livelli che erano “del tutto inaccettabili“.

Inutile dire che l’esposizione alle radiazioni e l’avvelenamento da piombo sono estremamente pericolosi per l’uomo, in particolare i bambini. Anche la più piccola quantità di avvelenamento da piombo può influenzare gravemente lo sviluppo di un bambino, mentre l’esposizione alle radiazioni aumenta significativamente il rischio di sviluppare il cancro, secondo i Centers for Disease Control and Prevention.

A dicembre, ben prima della pubblicazione del rapporto, i residenti hanno espresso frustrazione per la data di completamento del progetto di bonifica del fiume condotto dall’esercito, che è stato posticipato al 2038.

Il Corpo aveva già condiviso i risultati sulla potenziale contaminazione della scuola da parte del fiume all’inizio di quest’anno, ma non ha raccolto campioni dal cortile della scuola, secondo una causa esaminata dal St. Louis Post-Dispatch.