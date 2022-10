Nell’attesa di assistere al lancio ufficiale del Razr 2022 in Europa, Motorola si dimostra impegnata in una nuova tecnologia che potrebbe superare di gran lunga il successo ottenuto in questi anni dagli smartphone pieghevoli.

L’azienda sta lavorando a uno smartphone arrotolabile che potrebbe segnare il passaggio dai dispositivi con display flessibile agli smartphone con display che si srotola per aumentare le sue dimensioni.

Motorola: ecco lo smartphone che si srotola!

Fino ad ora abbiamo avuto modo di osservare soltanto un prototipo del dispositivo ma l’arrivo sul mercato potrebbe non essere lontano. Motorola potrebbe presto annunciare dei dispositivi del tutto innovativi che potrebbero costringere Samsung a compiere degli ulteriori passi in avanti per poter difendere il suo primato.

Lo smartphone mostrato da Motorola durante l’evento Tech World 2022 presenta un display OLED in grado di arrotolarsi su stesso e modificare le sue dimensioni passando dai 6,5 ai 4 pollici.

La realizzazione di dispositivi arrotolabili da parte di Motorola potrebbe causare un lento declino in casa Samsung poiché il principio che tiene in piedi il successo degli smartphone pieghevoli, cioè la possibilità di usufruire di dispositivi compatti quando non in utilizzo e allo stesso tempo capaci di offrire un display ampio, sarebbe di gran lunga superato.

Il pubblico interessato all’acquisto di smartphone da conservare facilmente in tasca, senza rinunciare a quanto proposto dai dispositivi con display di grandi dimensioni, opterebbe senza alcun dubbio per un prodotto ancora più compatto e meno esposto al rischio di danneggiamento.

Chissà quando Motorola sarà pronta ad annunciare i suoi nuovi prodotti e quale sarà la reazione dei suoi rivali!