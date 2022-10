Gli ingegneri della NASA stanno sparando micro-proiettili a velocità folli per testare lo scudo che porterà i campioni raccolti su Marte sulla Terra.

Durante i test, che si svolgono presso il remoto White Sands Test Facility della NASA vicino a Las Cruces, nel New Mexico, lo scudo deve resistere a colpi di proiettili che arrivano a velocità così elevate che se un aereo viaggiasse così velocemente, andrebbe da New York a San Francisco in meno di 5 minuti, ha dichiarato Dennis Garcia, un ingegnere di test di White Sands in una dichiarazione (si apre in una nuova scheda).

Queste velocità, tuttavia, non sono ancora così elevate come quelle dei meteoroidi e dei frammenti di spazzatura spaziale che orbitano nello spazio, quindi gli ingegneri devono utilizzare modelli computerizzati per simulare le velocità effettive, che possono raggiungere oltre 80 chilometri al secondo. A tali velocità, “anche la polvere potrebbe causare danni a un veicolo spaziale“, ha affermato nella dichiarazione Bruno Sarli, ingegnere del Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland, che supervisiona i test.

Il Remote Hypervelocity Test Laboratory, dove si svolgono i test, è al servizio della NASA sin dall’era dello space shuttle, e consente agli ingegneri di sviluppare materiali che proteggono la Stazione Spaziale Internazionale, i veicoli commerciali dell’equipaggio e le navi da carico spaziali dagli impatti di detriti e frammenti di roccia nello spazio.

La pistola usata per sparare i micro-proiettili spaziali contro il materiale dello scudo ha due stadi, il primo dei quali utilizza polvere da sparo convenzionale per azionare un proiettile. Il secondo stadio dà al proiettile una spinta in più spingendo gas idrogeno altamente compresso in un tubo più piccolo come un pistone di un’auto. La pressione nella pistola, hanno affermato i ricercatori nella dichiarazione, è così alta che distruggerebbe l’edificio se dovesse esplodere.

Il ritorno dell’Orbiter

Gli ingegneri hanno scoperto che, invece di fare affidamento su uno spesso blocco di metallo per respingere i proiettili, lo scudo offre una protezione migliore quando è composto da più strati sottili, ha affermato Sarli.

Il Mars Sample Return Orbiter che sarà costruito congiuntamente dalla NASA e dall’Agenzia spaziale europea (ESA) porterà sulla Terra preziosi campioni di rocce marziane che il rover Perseverance della NASA sta attualmente raccogliendo sulla superficie del pianeta.

L’operazione sarà la prima del suo genere e consentirà per la prima volta agli scienziati di tenere tra le mani rocce appena estratte da un altro pianeta. I meteoriti marziani a volte cadono sulla Terra, ma queste rocce hanno trascorso milioni o miliardi di anni nello spazio e sono state alterate dal suo ambiente ostile e dalle radiazioni. I meteoriti di Marte sono anche contaminati dalla vita terrestre quando cadono sul nostro pianeta, rendendo difficile la ricerca di organismi.