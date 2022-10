Sono state ore molto intense per il noto produttore cinese Honor. Dopo aver annunciato per il mercato inglese il nuovo Honor X6, l’azienda ha anche presentato in veste ufficiale per il mercato cinese un altro smartphone medio di gamma. Si tratta in particolare del nuovo Honor Play 40 5G Plus, il quale può vantare la presenza di una batteria molto capiente da 6000 mAh.

Honor annuncia per il mercato cinese il nuovo Honor Play 40 5G Plus

Nel corso delle ultime ore il produttore cinese Honor ha ufficializzato in madre patria un nuovo smartphone di fascia media. Come già accennato, stiamo parlando del nuovo Honor Play 40 5G Plus. Dal punto di vista estetico, possiamo notare come il design richiami vagamente quello presente sugli ultimi smartphone top di gamma dell’azienda.

Sul retro spiccano infatti due zone circolari in cui trovano posto le fotocamere. Nello specifico, abbiamo due sensori fotografici posteriori e un sensore fotografico anteriore posto in un waterdrop notch. Il display, invece, è un pannello con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.74 pollici e con refresh rate da 90Hz.

Come già detto, poi, lo smartphone può vantare la presenza di una grande batteria con una capienza di 6000 mAh ed è inoltre presente il supporto alla ricarica rapida da 22.5W. Le prestazioni sono invece affidate al soc MediaTek Dimensity 700 con diversi tagli di memoria, mentre il software è Android 12 con interfaccia utente MagicUI 6.1.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Honor Play 40 5G Plus sarà disponibile per il mercato cinese ad un prezzo di partenza di circa 168 euro al cambio attuale.