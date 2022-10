Nelle ultime settimane c’è stato un boom di download per Cyberpunk 2077. Molto tempo fa, parlavamo di un gioco che aveva molti problemi da risolvere.

L’obiettivo era tornare alla ribalta dopo i problemi che ha avuto il gioco durante la fase di lancio.

In precedenza, si è parlato molto delle note della patch che avrebbe dovuto risolvere la maggior parte dei problemi, ma in realtà giocarci è una storia diversa, e nonostante le promesse la maggior parte dei giocatori non ha notato miglioramenti sensibili.

Prestazioni e stabilità: anche se non sono stati riscontrati bug nell’ultima versione, ci sono stati molti problemi in merito alla giocabilità del gameplay nel primo playthrough di lancio di Cyberpunk, e alcuni si presentavano randomicamente durante le sessioni di gioco.

Modifiche importanti alla grafica

Sebbene Cyberpunk sia sempre apparso al meglio su PC, in questi giorni è stato davvero portato ad un nuovo livello. Night City è il paesaggio urbano moderno/futuristico più bello che sia mai apparso in un gioco. La qualità grafica a cui siamo abituati ora non è sicuramente paragonabile a quella presentata al rilascio. Non è sempre stato così su console, ma adesso le cose stanno per cambiare.

Inoltre è stata migliorata la densità della popolazione della città: adesso Night City brulica di pedoni, che non sono più cloni l’uno dell’altro, né reagiscono in modo inaspettato quando c’è pericolo nelle vicinanze. È stato tutto corretto. Ci sono eventi casuali mentre ti muovi attraverso la città, crimini, conversazioni occasionali, e questo basta per far sentire la città più viva di quanto non fosse in precedenza.