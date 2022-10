Una turbina eolica ha battuto il record per aver raggiunto la maggior potenza mai generata dal vento in un periodo di 24 ore.

Il prototipo di turbina eolica offshore 14-222 DD di Siemens Gamesa, che si trova in un centro di test a Osterild, in Danimarca, ha generato 359 megawattora (MWh) di elettricità in 24 ore. In confronto, ogni residente di New York utilizza 13.452 kilowattora (kWh) nel corso di ogni anno. Un megawatt equivale a 1.000 kilowatt, il che significa che la turbina ha generato energia sufficiente per fornire energia elettrica a una persona per 27 anni.

Le turbine eoliche sono enormi mulini a vento che convertono l’energia cinetica del vento in energia elettrica. Raffiche di vento fanno girare le pale a forma di elica attorno a un rotore, facendo girare un generatore e creando elettricità, che può quindi essere convogliata nella rete nazionale del paese.

Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia, l’energia eolica ha generato 1.870 terawattora di elettricità nel 2021, quasi quanto tutte le altre fonti di energia rinnovabile non idroelettrica messe insieme. L’energia eolica comprende il 9,2% di tutta l’energia utilizzata negli Stati Uniti, a partire da febbraio 2022, secondo la US Energy Information Administration.

Una scoperta rivoluzionaria

Questa specifica turbina da record è costituita da un rotore di 728 piedi di diametro, con pale da 354 piedi. La Statua della Libertà è alta solo 151 piedi e si trova su un piedistallo di 154 piedi, rendendo l’altezza dell’intera scultura alta 305 piedi.

“Aumentando il diametro del rotore a 222 metri con pale lunghe 108 metri, l’SG 14-222 DD fornisce oltre il 25% di energia in più rispetto al suo predecessore“, ha affermato Siemens Gamesa in una nota.

“Con ogni nuova generazione della nostra tecnologia di turbina a trasmissione diretta offshore, che utilizza un minor numero di parti mobili rispetto alle turbine a ingranaggi, i miglioramenti dei componenti hanno consentito prestazioni maggiori pur mantenendo l’affidabilità. Siamo in grado di ridurre il tempo di commercializzazione dell’SG 14-222 DD grazie ad una catena di approvvigionamento completamente sviluppata. Consentendo una produzione ad alto volume a basso rischio. La produzione in serie è prevista per il 2024″.

Il superamento di questo record rappresenta un passo avanti nel passaggio mondiale verso le energie rinnovabili e l’allontanamento dai combustibili fossili.