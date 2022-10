Kaspersky ha sgamato due versioni unofficial di WhatsApp che stanno causando problematiche serie a tutti gli utenti Android. Queste due sono denominate YoWhatsApp e WhatsApp Plus e a quanto pare nascondono dei virus molto pericolosi.

Queste due app vengono pubblicizzate come delle alternative “divertenti” a WhatsApp. La prima è una piattaforma che funziona davvero, che permette di personalizzare l’interfaccia o bloccare l’accesso alle chat. Ma nel momento in cui viene chiesta l’autorizzazione, ecco che vi entra nel telefono e legge tutti i vostri SMS.

WhatsApp Plus e YoWhatsApp: non bisogna assolutamente scaricarle

“Per utilizzarla – scrivono i ricercatori – gli utenti devono accedere al proprio account dell’app legittima. Tuttavia, insieme a tutte le nuove funzionalità, ricevono anche il Trojan Triada. Dopo aver infettato la vittima, gli aggressori scaricano ed eseguono virus dannosi sul dispositivo, oltre a impossessarsi delle chiavi dell’account sull’app ufficiale di WhatsApp. Insieme alle autorizzazioni necessarie per il corretto funzionamento di WhatsApp, questo dà loro la possibilità di rubare account e ottenere denaro dalle vittime iscrivendole ad abbonamenti a pagamento di cui non sono nemmeno a conoscenza”.

Anche WhatsApp Plus integra lo stesso payload malevolo: Triada trojan. L’app viene sponsorizzata su Vidmate, una piattaforma video legittima, dove però non c’è il controllo dovuto per attività del genere.

In questo modo trovano larga diffusione i file d’installazione, così che i criminali riescono liberamente ad entrare in ogni tipo di software dannoso. In base a ciò che dice Kaspersky, negli ultimi due mesi più di 3.000 utenti sono caduti in questa trappola del cavallo di troia.