Un legislatore russo mercoledì ha esortato le istituzioni statali a smettere di usare WhatsApp Messenger.

Il proprietario di WhatsApp, Meta, è stato ritenuto colpevole di “attività estremiste” in Russia a marzo e successivamente è stato aggiunto all’elenco dei “terroristi ed estremisti” dell’agenzia di monitoraggio finanziario Rosfinmonitoring. L’avvocato di Meta in tribunale ha affermato che non stava svolgendo attività estremiste ed era contraria alla russofobia.

La Russia ha bloccato Facebook e Instagram di Meta a marzo, opponendosi alle restrizioni sui media russi e ad alcuni post consentiti dagli utenti in Ucraina.

Ampiamente utilizzato tra i russi, WhatsApp è sempre rimasto disponibile, ma Anton Gorelkin, vice capo della commissione per la politica dell’informazione del parlamento russo, mercoledì ha dichiarato che avrebbe cancellato personalmente l’app e ha raccomandato un divieto più ampio.

“Penso che sia necessario introdurre un divieto totale all’uso di WhatsApp per scopi ufficiali da parte dei dipendenti statali e municipali russi“, ha scritto Gorelkin su Telegram, un messenger alternativo molto popolare in Russia.

“La cosa principale è che non appartiene a una società che partecipa apertamente alla guerra contro il nostro Paese ma è inclusa nell’elenco delle organizzazioni terroristiche ed estremiste”.

Non solo problemi di privacy

La Russia ha riconosciuto gravi carenze nella sua industria elettronica. Le sanzioni occidentali e un esodo di aziende straniere ostacolano il suo accesso alle importazioni e alle soluzioni tecnologiche, per questo Mosca ha cercato di dare impulso al settore con agevolazioni fiscali e prestiti preferenziali.

Vasily Shpak, viceministro dell’industria e del commercio, ha affermato che la nicchia lasciata libera dai produttori di telecomunicazioni stranieri dovrebbe essere occupata da quelli nazionali.

“Non ci sarà modo di tornare indietro“, ha affermato l’agenzia di stampa Interfax, citando Shpak, aggiungendo che le aziende che escono dal paese non devono essere autorizzate a tornare nelle stesse nicchie che hanno lasciato libere.

“Questa nicchia dovrebbe essere occupata dai nostri produttori“, ha detto Shpak, chiedendo che i prodotti elettronici con software domestico formino la “base dell’indipendenza tecnologica della Russia”.