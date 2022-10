Le truffe telefoniche sono in continuo aumento. Tutto ciò nonostante l’introduzione del Registro delle Opposizioni, il quale dovrebbe prontamente proteggerci da spam e telefonate indesiderate. Tuttavia, in questo caso, non si parla di pubblicità ma di una truffa vera e propria che sfrutta il nome di Amazon. Scopriamo di seguito come funziona.

Truffe operatori telefonici: ecco come agiscono

La truffa telefonica che sta trovando larga diffusione in questo momento sta lasciando moltissime vittime. La suddetta utilizza una voce registrata che porta l’utente ad accettare una proposta d’acquisto di azioni Amazon, promettendo dei guadagni facili e automatici.

In un periodo così difficile dal punto di vista economico, un messaggio del genere non può che suscitare speranza nelle persone. Grazie al sistema della voce registrata, il call center truffaldino riesce a collezionare tantissime telefonate, andando a sfruttare un numero elevatissimo di numeri telefonici, così da evitare di essere rilevate dalle varie black list.

Investire in Amazon è possibile e si possono acquistare azioni, come del resto si può fare con la stragrande maggioranza delle compagnie digitali. Tuttavia, l’acquisto di titoli azionari per magari diversificare il nostro portafoglio deve essere fatto in maniera intelligente e oculata. Dunque, non di certo fatta tramite la manipolazione di persone al telefono che non abbiamo mai visto e che non vedremo mai.

Non dovete dare nessun dato personale a questi malviventi. Se avete intenzione di fare trading (e quindi di investire il VOSTRO denaro), fatelo sempre su piattaforme sicure e specializzate, che vi permettono di controllare in completa trasparenza come state investendo il vostro denaro.