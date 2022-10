“The Playlist” di Netflix è una serie drammatica svedese che segue un aspirante imprenditore di nome Daniel Ek.

Mentre l’industria musicale fa del suo meglio per combattere la piaga della pirateria e mantenere al sicuro le sue finanze, Ek trova una soluzione unica al problema. La sua idea di un servizio di streaming musicale legale inizia a prendere forma con l’aiuto del socio in affari di Ek, Martin Lorentzon. Sebbene inizialmente incontrasse resistenza, Ek inizia presto a rivoluzionare tutto all’interno dell’industria musicale e il modo in cui opera.

Con Edvin Endre e Christian Hillborg nel cast principale, lo spettacolo racconta la storia di un uomo determinato e di come la sua idea abbia contribuito a combattere una delle più grandi minacce per un’industria fiorente. Anche coloro che non hanno visto lo spettacolo potrebbero trovare il concetto di Ek ovvio nel mondo contemporaneo. Naturalmente, molti devono essere curiosi di conoscere la verità dietro la storia della serie Netflix: è basata su eventi della vita reale o è semplicemente una storia di fantasia?

“The Playlist” è in parte basato su una storia vera. La serie è basata sul romanzo di Sven Carlsson e Jonas Leijonhufvud “Spotify Untold”, alias “Spotify Inifrån”, che racconta la storia di Daniel Ek e Martin Lorentzon, i cervelli dietro il servizio musicale svedese Spotify. Il gigante dello streaming ha creato una miniserie dal libro che racconta la storia della piattaforma di streaming audio che entra nel mercato statunitense e l’opposizione che ha dovuto affrontare da parte di Apple.

Una storia che rasenta l’impossibile

Tuttavia, secondo Carlsson e Leijonhufvud, sebbene gli incidenti e le confessioni menzionati nel libro provengano da persone vicine a Ek e Lorentzon, non sono informazioni dei fondatori. “Ek sembra aver scelto di chiudere completamente le persiane. Personalmente posso capirlo. Spotify sta sfidando Apple a livello legale in questo momento. Nel nostro libro affrontiamo la costante lotta di Spotify con Apple. Se Ek dovesse parlare di argomenti così delicati nel libro, potrebbero esserci ripercussioni”, ha detto Leijonhufvud a Variety.

Pertanto, sebbene il duo di sceneggiatori non abbia intervistato i fondatori, sono stati in grado di ottenere alcune informazioni dagli ex dirigenti senior, membri del consiglio e colleghi dell’azienda. I problemi che Spotify ha dovuto affrontare come azienda straniera che cercava di entrare nel mercato della musica digitale americana erano tutt’altro che semplici. Nell’anno 2010, quando la lotta era al culmine, la tensione di Ek sulla questione era ai massimi storici. Tuttavia, grazie ad accordi segreti stipulati da Spotify con aziende come Universal Music Group e Sony Music, l’organizzazione svedese è riuscita a prendere piede negli Stati Uniti.