Su Twitter sta circolando un video in cui si afferma che lo squalo visto nel filmato ha 80 milioni di anni (anche se questo ovviamente non è vero, diamo loro il beneficio del dubbio su come siano giunti a questa conclusione).

Il video è del 2007 ed è stato girato all’Awashima Marine Park in Giappone. Ha raccolto ben 8,7 milioni di visualizzazioni da quando è stato pubblicato il 14 ottobre.

La specie nel video è uno squalo dal collare (Chlamydoselachus anguineus), una bestia di acque profonde estremamente rara che vive tipicamente a profondità comprese tra 120-1.280 metri.

Il nome dello squalo si riferisce alla sua fila di sei fessure branchiali. Questa specie può crescere fino a 2 metri di lunghezza e ha circa 300 denti a forma di tridente su 25 file. Questa specie ha una distribuzione ampia ma irregolare, che spunta in luoghi come la costa della Norvegia, del Portogallo e persino di Victoria, in Australia.

Con un corpo come un’anguilla e quella bocca spaventosa, sembra un’antica creatura degli abissi. Di solito questi esemplari vengono chiamati”fossili viventi“, per questo i ricercatori pensano che la specie (non l’individuo mostrato nel video virale) sia una delle più antiche sopravvissute, non essendo cambiata molto negli ultimi 100 milioni di anni di storia evolutiva.

Lo squalo dal collare appartiene alla sua stessa famiglia, i Chlamydoselachidi, che si ritiene siano la più antica famiglia vivente di elasmobranche (squali e razze).

Gli squali dal collare appartengono all’ordine Hexanchiformes che visse al tempo del Cretaceo. Sono stati trovati fossili di questa specie che risalgono a 80 milioni di anni fa, il che significa che nuotavano nel mare nello stesso momento in cui il triceratopo vagava sulla terraferma.

Tuttavia, si pensa che la durata della vita di un individuo sia di circa 25 anni, non 80 milioni. Se sei ancora alla disperata ricerca di un fatto impressionante sulla durata della vita degli squali, gli squali della Groenlandia sono i vertebrati più longevi del mondo, con alcuni che vivono circa 500 anni.