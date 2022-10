Panorama distrugge Lidl con offerte al 70% solo oggi

Un colosso come Panorama durante il mese di ottobre è riuscito ad attirare verso di sé tantissime persone. Effettivamente prezzi così bassi non possono fare altro che portare all’interno dei negozi fisici tantissimi utenti, desiderosi magari di avere qualità, quantità ma soprattutto prezzi che siano congrui con il periodo che si sta passando.

Sono da notare tutte quelle offerte che sono presenti all’interno dell’ultimo volantino di ottobre proposto proprio da Panorama. La varietà della merce è davvero eccezionale e riguarda anche alcuni prezzi del mondo dell’elettronica, soprattutto se si tiene in considerazione ciò che occorre per l’ambiente domestico. Le opzioni sono di altissimo livello visto che c’è una lavatrice ma anche una televisione. I prezzi sono bassissimi rispetto alla concorrenza e quindi ci sono pochi dubbi, soprattutto per l’occasione. Solo fino all’inizio di novembre potrete avere tutte le offerte che trovate nel volantino.

Panorama batte tutti con il nuovo volantino che propone idee eccezionali: la tecnologia è ora disponibile

Come prima proposta non si può biasimare quella di una lavatrice proposta dal celebre marchio Indesit. Con una capienza da 6 kg risulta una proposta media, la quale costa solo 229 € al pubblico. Non ci sono troppi pezzi disponibili per cui bisognerà fare presto.

Più avanti ecco poi un’altra proposta, ovvero quella che arriva sotto forma di smart TV. La nuova proposta di United include al suo interno alcune caratteristiche davvero interessanti, come un’ampiezza da 32 pollici. A bordo ecco il sistema operativo Android TV e una risoluzione in HD. Il prezzo è di soli 169 euro.