Il colosso di contenuti in streaming Netflix aveva in mente ormai da tempo di far pagare un surplus a tutti gli utenti che avrebbero condiviso il proprio account.

Secondo le ultime indiscrezioni, il colosso introdurrà la nuova “regola” a partire dall’inizio del 2023. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix: dovrete pagare se condividete l’account

Ad inizio 2023 tutti gli utenti che vorranno condividere lo stesso account dovranno pagare un surplus rispetto al prezzo ordinario dell’abbonamento. Quanti saranno quelli che decideranno di cancellare il loro profilo?. Gli utenti che non condividono lo stesso domicilio del proprietario dell’account, ma vogliono comunque utilizzarne almeno un profilo, dovranno pagare un extra.

Al momento resta un po’ da capire come funzionerà il sistema di verifica, perché anche lo stesso proprietario potrebbe trovarsi a voler vedere Netflix al di fuori della propria casa, per esempio in una serata tra amici o quando in vacanza. Attualmente è difficile fare una previsione precisa sul costo che questo “balzello” di abbonamento potrebbe avere, ma facendo un po’ una media diremmo qualcosa sui 2-3 euro in più per ogni persona che voglia utilizzare lo stesso account, da aggiungere al costo dell’abbonamento mensile di Netflix.

Non è comunque un caso che, proprio negli scorsi giorni, sia stata annunciata la possibilità di trasferire un profilo Netflix da un account ad un altro. In questo modo chi decidesse di “staccarsi” da un account condiviso per crearne uno proprio potrà importare facilmente la propria cronologia di visione, i like/dislike e tutti i suggerimenti accumulati nel tempo.