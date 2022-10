Lidl è folle: nuove offerte sulla tecnologia al 90% di sconto, battuta Unieuro

Lidl continua a decidere tutto ciò che c’è di meglio per il suo futuro ma anche per quello che è il volere degli utenti. Sono da notare tutte quelle offerte che sono presenti all’interno dell’ultimo volantino di ottobre proposto proprio da Lidl. La varietà della merce è davvero eccezionale e riguarda anche alcuni prezzi del mondo dell’elettronica, soprattutto se si tiene in considerazione gli utensili da lavoro.

Lidl presenta un volantino con tanti sconti eccezionali che battono la concorrenza con prezzi bassissimi, ecco i dettagli in merito

Questi infatti sono uno degli obiettivi primari di chi acquista dal nuovo volantino di Lidl, visti i prezzi bassissimi ma soprattutto la qualità che risulta molto alta.

Lidl a scelto infatti di offrire al pubblico la sua sega circolare ricaricabile con un prezzo di soli 44 €. Sarà inoltre possibile estendere la garanzia, la quale di base parte da due anni ma che in questo caso arriverà a tre. Le offerte però non finiscono qui visto la presenza di una pompa con compressore ricaricabile che può essere utile per gonfiare ad esempio gli pneumatici di un’auto o di qualsiasi altro veicolo ne disponga. Il prezzo, davvero molto basso, consiste in soli 29,99 €. Seguendo poi le altre offerte del volantino, ecco tantissimi trapani disponibili ma anche un kit Bluetooth per automobili a soli 14,99 €. Ovviamente ricordiamo che ci sono tante offerte disponibili con la garanzia di due anni compresa, ma dove troverete il bollino rosso la situazione cambierà. Infatti in quel caso sarà possibile beneficiare di un periodo di garanzia pari a tre anni.