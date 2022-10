I robot per le consegne erano considerati l’idea più grande fino a pochi anni fa e i blocchi durante la pandemia le hanno dato una spinta inaspettata. Tuttavia, quando le restrizioni si sono allentate in tutto il mondo e l’economia è diminuita, i robot di consegna hanno iniziato a sembrare più come pozzi di denaro che soluzioni lungimiranti. Per questo FedEx ha deciso di tagliare i fondi al progetto Roxo.

Sembra strano, ma Roxo è nato nel 2019 come una versione adattata della sedia a rotelle iBot sviluppata da DEKA. Come l’iBot, Roxo ha utilizzato tre set di ruote per salire gradini e cordoli. Il robot si muoveva a una velocità massima di 16 km/h, trasportava fino a 45 kg di carico e navigava autonomamente intorno ad auto e pedoni grazie a una serie di videocamere e sensori LiDAR. Gli operatori umani supervisionerebbero il suo movimento e potevano riprendere il controllo se necessario.

Sriram Krishnasam, chief transformational officer di FedEx, ha annunciato che Roxo, sviluppato come parte di un programma DRIVE interno, sarebbe stato eliminato. Il messaggio assomiglia molto agli annunci standard quando la società licenzia un funzionario di alto rango, quindi Roxo ha ottenuto almeno un riconoscimento per il suo ruolo.

“Sebbene la robotica e l’automazione siano pilastri chiave della nostra strategia di innovazione, Roxo non ha soddisfatto i requisiti di valore a breve termine necessari per DRIVE“, ha scritto Krishnasam, secondo le e-mail interne ottenute da Robotics 24/7. “Stiamo terminando gli sforzi di ricerca e sviluppo, Roxo ha servito uno scopo prezioso: far avanzare rapidamente la nostra comprensione e l’uso della tecnologia robotica“.

All’inizio di questo mese,anche Amazon ha deciso di abbandonare i robot di consegna. Sebbene il team Scout sia stato sciolto e ai membri del team siano stati assegnati nuovi ruoli all’interno dell’azienda, Amazon ha insistito sul fatto che non avrebbe interrotto lo sviluppo.