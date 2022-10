Expert mette un freno alla spasmodica crescita di Unieuro e dei vari supermercati che hanno deciso di buttarsi nell’elettronica generale, con il lancio di una campagna promozionale decisamente conveniente e ricca di occasioni speciali.

Il volantino riparte da dove si era fermato nel corso delle precedenti puntate, i prezzi sono bassi in tutti i negozi in Italia, senza differenze particolari in termini proprio di regionalizzazione o di localizzazione territoriale. Gli acquisti possono essere completati senza difficoltà anche sul sito ufficiale, ma attenzione che potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna presso il domicilio selezionato.

Expert: volantino dalle mille offerte con prezzi bassi

La spesa è ridottissima in casa expert, data la presenza di un volantino che sembra essere uscito dall’immaginario collettivo, proprio per il quantitativo di ottimi sconti dai prezzi inediti ed esclusivi.

Il top di gamma che dovete pensare di acquistare subito è senza dubbio il Galaxy S22, un modello economico ed allo stesso tempo dalle performance incredibili, in vendita oggi a 749 euro, ottima soluzione su cui fare affidamento per risparmiare al massimo.

Rientrando nei 400 euro di spesa, invece, si possono acquistare anche tanti altri smartphone, quali sono ad esempio TCL 30SE, Realme C33, TCL 30L, Motorola Moto G42, Samsung Galaxy A23, Oppo A54s, Oppo A96 e similari. Il risparmio è alla portata di tutti, ricordate comunque che le condizioni di vendita sono pressoché invariate rispetto al passato, parliamo quindi di prodotti con garanzia di 24 mesi e no brand.