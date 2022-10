Eurospin distrugge Unieuro con la tecnologia al 70% di sconto

Sono arrivate ufficialmente le nuove offerte di Eurospin che nell’ultimo volantino riescono a mettere le cose in chiaro. Le promozioni in questione riguardano tanti oggetti e tutti gli articoli che potete trovare sugli scaffali del colosso. Nel nuovo catalogo per cui ci sono i prezzi più bassi in assoluto, i quali non vanno a limitare la qualità. Ciò che è limitato è però la quantità, con gli articoli che saranno soggetti ad esaurimento scorte. Bisognerà quindi affrettarsi per portare a casa quello che si desidera e al prezzo più vantaggioso in assoluto.

Eurospin sta quindi continuando a spingere con il suo volantino lanciato lo scorso 13 ottobre 2022, il quale ha riscosso un ottimo successo. In basso potete trovare alcune delle offerte migliori da portare a casa nei prossimi giorni. Non vi resta quindi che dare un’occhiata a quelle che potrebbero essere le offerte migliori del mese.

Eurospin: sono arrivate tante nuove offerte che distruggono la concorrenza a colpi di sconti, ecco cosa c’è nel nuovo volantino

A risaltare subito di fronte agli occhi sono sicuramente le offerte che Eurospin tende a definire “Shock“. Quello che è possibile vedere subito è la prima proposta scovata nell’area tecnologia, la quale è disponibile anche sul sito ufficiale del colosso. L’offerta in questione riguarda una Smart TV da 32 pollici di larghezza offerta da Telefunken, che opera da anni nel settore delle TV. Per quanto riguarda la risoluzione, è in HD con sistema operativo Android 9.0. Il costo corrisponde a 189,99 €, comprensivo di oneri e gestione rate.

Ecco poi anche una asciugatrice proposta da Hoover, con ben 10 kg di capienza. Il prezzo è di 449,99 €.