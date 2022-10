Esselunga regala la tecnologia con il 90% di sconto, distrutta Unieuro

Uno dei marchi più influenti per quanto riguarda il mondo delle vendite in Italia, e Esselunga. I suoi prezzi sono sempre quelli più bassi in assoluto e non solo per quanto riguarda il settore alimentare. Una parte del mondo della tecnologia viene costantemente offerta da Esselunga, proprio come è accaduto all’interno dell’ultimo volantino pubblicato ad ottobre.

Esselunga lancia il volantino di ottobre che durerà ancora per poco: ecco quali sono gli oggetti migliori in vendita, i prezzi sono straordinari

Effettivamente non c’è molto da scoprire all’interno dell’ultimo volantino di Esselunga ma per gli amanti del gioco c’è quello più atteso degli ultimi mesi. Stiamo parlando del famosissimo simulatore calcistico che prende il nome di FIFA 23, su cui questa volta EA Sports ha fatto un lavoro eccezionale.

La variante è disponibile con due soluzioni diverse, le quali sono dedicate alle due principali consolle del mondo Playstation. Sia per Playstation 4 che per Playstation 5 potrete acquistare FIFA, chiaramente con due prezzi diversi. Nella prima versione è compreso di 54,90 €, mentre per chiunque vorrà acquistarlo per la PlayStation 5, Ecco un costo di 64,90 €.

Saranno tanti i cambiamenti da notare in questa nuova versione del simulatore, il quale mostrerà infatti tante novità. Ci sarà l’opportunità di giocare i mondiali sia maschili che femminili, saranno presenti tantissime squadre femminili di club per la prima volta all’interno di un gioco e inoltre il sistema sarà totalmente nuovo sotto alcuni aspetti. Ad esempio le punizioni saranno diverse da calciare così come i calci d’angolo, i rigori e anche molte altre mosse.