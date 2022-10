L’esercito degli Stati Uniti ha attivato la sua terza task force multidominio venerdì alle Hawaii, promuovendo la trasformazione del servizio in una forza in grado di proiettare potenza in terra, mare, aria, spazio e cyberspazio secondo necessità.

“Oggi abbiamo assistito all’attivazione e alla presentazione di un’organizzazione che sarà essenziale e parte integrante dell’esercito e della forza congiunta nell’Indo-Pacifico“, ha affermato il generale Charles Flynn, comandante dell’esercito americano del Pacifico durante una cerimonia a Fort Shafter.

“Anche se potrebbero non avere ancora una storia illustre e leggendaria, questa unità è piuttosto speciale e unica“, ha detto Flynn. “Questa regione del mondo, il teatro indo-pacifico, è la regione più importante per il futuro degli Stati Uniti. È qui che riposa il peso geostrategico del mondo per questo secolo”.

I membri della task force sono stati selezionati da tutti i ranghi dell’esercito per le loro varie abilità. La task force avrà sede a Fort Shafter e dovrebbe raggiungere la piena capacità operativa entro la fine del 2023.

La prima task force multidominio dell’esercito è diventata operativa nel 2017 e ha sede nella base congiunta Lewis-McChord, nello stato di Washington. La seconda ha sede in Germania ed è allineata con l’esercito americano in Europa e in Africa.

L’esercito prevede di istituire altre due unità di questo tipo, una nell’Artico e la quinta “allineata per la risposta globale“, secondo un rapporto del 31 maggio del Servizio di ricerca del Congresso.

Il colonnello David Zinn, comandante della terza task force multidominio dell’esercito, ha detto al pubblico che i soldati della task force appena attivata “hanno abilità che abbracciano diverse funzioni: intelligence, spazio, cyber, [guerra elettronica], incendi, sostegno e altro – tutti lavorano insieme per sincronizzare le capacità cinetiche e le capacità non cinetiche per fornire effetti di precisione a lungo raggio contro gli avversari della nostra nazione”.

Flynn ha affermato che il concetto di Multi-Domain Task Force è “l’esempio perfetto” di come l’esercito aiuti la forza congiunta a mantenere un vantaggio sugli avversari.