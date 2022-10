Elon Musk ha rivelato una folle teoria secondo cui la pop star Grimes è un frutto della sua immaginazione. E Grimes ha detto a un giornalista che in realtà è d’accordo. La rivelazione è stata pubblicata nel nuovo documentario in tre parti della BBC The Elon Musk Show.

Secondo un nuovo documentario della BBC, il titano della tecnologia crede che l‘ex fidanzata Grimes sia così perfetta da dover essere per forza una simulazione che ha creato nella sua mente.

Lo stesso documentario, intitolato The Elon Musk Show, prosegue poi dicendo che Grimes in realtà è d’accordo con la teoria.

La cantante canadese aveva già 31 anni quando incontrò Musk. Il giornalista di Vanity Fair Devin Gordon afferma che Grimes, vero nome Claire Boucher, ha condiviso con lui la teoria sconvolgente di Musk in una recente intervista.

“Mi ha detto più volte che Musk ha questa teoria su di lei che non è reale, che è una simulazione che è stata creata da lui ed esiste nella sua mente come una sorta di compagna perfetta per lui“, dice il giornalista.

‘Il che suona un po’ folle e forse anche un po’ inquietante, tranne per il fatto che lei è d’accordo. Ha detto che si sente come se questa simulazione sia reale, creata appositamente per lui.‘

Musk ha già flirtato con il concetto filosofico che la nostra realtà è solo una simulazione in un computer, caricata da qualche parte in un’altra realtà a cui non possiamo accedere o percepire, nota come “teoria della simulazione“.

Musk non è nuovo a questi discorsi: tempo fa alla Joe Rogan Experience nel 2018, affermò: “È molto probabile che siamo in una simulazione”.

The Elon Musk Show è un documentario in tre parti che è iniziato da poco e presenta interviste esclusive con ex colleghi e familiari, inclusa mamma Maye.

La vita privata di Musk è stata a lungo discussa nel tempo. Ha dieci figli in totale e tre mogli.