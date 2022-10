Conad mette letteralmente all’angolo Unieuro mediante il lancio di una campagna promozionale che non sembra assolutamente avere rivali sul territorio nazionale. I prezzi sono sempre più bassi e convenienti, ed allo stesso tempo gli utenti si ritrovano a spendere poco o niente anche sull’acquisto dell’elettronica di ultima generazione.

Il risparmio è assolutamente importante su ogni singolo ordine effettuato, in questo modo è facile pensare di spendere poco, ed allo stesso tempo riuscire a godere di prodotti di altissimo livello. Gli acquisti, ad ogni modo, è possibile completarli solo ed esclusivamente recandosi personalmente in negozio, non sarà possibile affidarsi, se non in rari casi, al sito ufficiale di Conad.

Conad: offerte dai prezzi mai visti prima

Il volantino è assolutamente pronto per fare la differenza in Italia, al suo interno si possono scovare un numero impressionante di sconti veramente pazzeschi. I prezzi sono sempre più bassi, e partono ad esempio da un decoder per il digitale terrestre di altissimo livello, pensato per gli utenti che al giorno d’oggi dovrebbero cambiare televisore, ma non sono disposti ad acquistare un nuovo modello. Ecco quindi che è “facile” pensare di investire soli 29 euro per l’acquisto di un accessorio da collegare esternamente al televisore di cui si è già in possesso.

Non mancano poi alcuni prodotti per il benessere, quali possono essere la piastra elettrica a soli 19 euro, oppure il tagliacapelli di casa Philips, in vendita a soli 24,90 euro, solamente per citarne un paio.