Asteroide: il pericoloso corpo celeste è sempre più vicino alla Terra

Stando all’andazzo momentaneo, tutto ci aspetteremmo, tranne che morire a causa di un asteroide. Ma d’altronde l’Universo e la natura hanno deciso di vendicarsi dopo tanto menefreghismo. Dunque cos’altro dobbiamo aspettarci oltre allo scoppio della terza guerra mondiale e ai rischi provocati della siccità?

Asteroide: allarme rosso, lo strano corpo non smettere di girare

Il suo nome è 3200 Phaethon, sembra essere un asteroide della bellezza di circa 5 chilometri di diametro e ogni anno incontra la Terra verso dicembre. È proprio grazie a questo “match” se in inverno riusciamo ad assistere allo sciame meteorico denominato Geminidi. Ma torniamo a noi.

Per non farci mancare nulla, da pochissimo è stato scoperto che l’asteroide 3200 Phaethon è piuttosto diverso rispetto agli altri anni. Effettivamente esso sta ruotando ad una velocità inesplicabile (per la precisione circa 4 millisecondi all’anno) tanto da preoccupare anche gli esperti.

D’altronde, se la rotazione degli asteroidi non cambia mai, perché quella di Phaethon si sta ribellando? Calma, seppur raro questo potrebbe accadere per via dell’effetto Yarkovsky-O’Keefe-Radzievskii-Paddack (YORP). Ovvero, quando il calore di una stella influenza la velocità di rotazione di un corpo celeste, come appunto un asteroide.

Ad ogni modo gli scienziati non si fermano qui, anzi, le inusuali caratteristiche dell’asteroide saranno la causa scatenante della futura missione lander, DESTINY+ (Demonstration and Experiment of Space Technology for INterplanetary voYage with Phaethon fLyby and dust Science), con a capo l’Agenzia spaziale giapponese. Grazie a questa si potrà scoprire di più sulla questione? Chi lo sa. Intanto possiamo dire che fino ad oggi solo 11 asteroidi su migliaia hanno questa caratteristica.